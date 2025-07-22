Эксперт Цицулина назвала способы сэкономить на подготовке к школе

Стоимость школьной формы может вырасти в России в период высокого спроса, предупредили эксперты. Кроме того, цены на другие составляющие набора для учеников тоже увеличились по сравнению с прошлым годом. Как сэкономить на подготовке к 1 сентября – в нашем материале.

Что с ценами?

Цены на школьную форму в России могут вырасти до 10% в период самого высокого спроса. Об этом Агентству "Москва" сообщила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.





Юлия Коваленко доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ежегодно мы можем увидеть рост цен перед 1 сентября на школьную форму. По данным исследовательских платформ, цена в 2025 году вырастет на 8–10%, но речь идет именно о цене в самый высокий спрос.

Коваленко отметила, что цена школьной формы для мальчиков и девочек отличается.

"Для мальчика стоимость формы будет в пределах от 3 до 10 тысяч рублей, речь идет о пиджаке и брюках. Стоимость рубашки будет в пределах от 600 до 5 тысяч рублей. Галстук может обойтись от 300 до 1,5 тысячи рублей. Жилет – от 1,5 до 3,5 тысячи рублей. Ремень – от 500 рублей до 3 тысяч. Школьные туфли – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Для девочки стоимость школьной формы будет варьироваться в следующих ценовых категориях: юбка и пиджак будут стоить от 3 до 7,5 тысячи рублей; блуза в среднем обойдется в 1,5–3 тысячи рублей; брюки – от 1,5 до 4 тысяч; джемпер – от 700 до 3 тысяч рублей; туфли – от 1,5 до 5 тысяч рублей, колготки – порядка 300–500 рублей", – добавила Коваленко.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила продавцам не завышать цены на школьные товары перед началом учебного года. Ведомство напомнило ретейлерам об удачном опыте ряда магазинов в прошлом году, когда стоимость некоторых позиций была заморожена. Это поможет избежать роста цен в период повышенного спроса и повысить доступность необходимых товаров, отметили в ФАС.

Время подсуетиться

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков напомнил в разговоре с Москвой 24, что базовый набор школьника содержит следующие предметы:

рюкзак, который подходит ребенку по возрасту;

дневник, тетради в клетку или в линейку, а также обложки (для учебников и тетрадей);

пенал, ручки синего и черного цветов, простые и цветные карандаши, ластик, точилка, линейка, фломастеры и маркеры. Для старшей школы также понадобится транспортир, а для младшеклассников – цветная бумага, альбом, акварель;

помимо школьной формы, нужна одежда для занятий физкультурой. Если в учебном заведении есть бассейн, понадобятся купальные костюмы и сланцы. Для занятий на лыжах – специальный костюм, ботинки и сами лыжи.

"На сегодняшний день цены на школьные товары в целом повысились примерно на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Однако самая простая канцелярия, например, бумага, подорожала не сильно, в пределах 10%", – отметил он.

Что касается школьной формы, ее стоимость зависит от поставщика и региона, предупредил маркетолог.

"Если производство находится в России, подорожание будет небольшое. Однако предприятия, которые сотрудничают с китайскими или турецкими компаниями, могут столкнуться с существенным повышением цен", – отметил эксперт.

При этом по словам Новикова, есть три способа сэкономить на подготовке к школе.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов Первый – заказывать продукцию напрямую из Китая. Второй – объединиться с другими родителями и закупить товары оптом. Третий – искать то, что необходимо, на маркетплейсах, где представляют много скидок.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина добавила, что в целом рост стоимости на школьные товары находится в пределах инфляции.

"Однако на зарубежные товары, произведенные в странах, которые ввели санкции, повышение цен чуть больше. На ней сказывается стоимость усложненной логистики", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Самые существенные скидки предлагают постоянным клиентам мультиформатные магазины. К скидке еще прилагается и кешбэк. Я рекомендую школьные товары, которые понадобятся сразу, покупать заранее, в период начала сезона. В это время много скидок для привлечения покупателей.

Эксперт добавила, что покупку дополнительных комплектов одежды или тетрадок можно отложить до сезонных скидок, например в октябре.

"Также не стоит забывать о мерах поддержки при сборе в школу. Информация о ней размещается на сайтах министерств и ведомств в сфере социальной политики", – заключила Цицулина.

В свою очередь, родители в Сети также поделились своими лайфхаками.

"Лучше взять качественный верх – кардиган, платье или костюм, чтобы на пару лет хватило. А вот низ – попроще. Все равно все перепачкается в краске или ручке. Мы в первом классе все блузки дорогие купили. К концу года все можно было выкинуть. На второй класс взяли пару парадных блузок, все остальное попроще. Кстати, канцелярию тоже нет смысла брать очень дорогую: все теряется, грызется или ломается. За год было потеряно 15 ручек!" – рассказала одна из пользовательниц.





пользовательница Сети Для тех, у кого несколько детей: лучше покупать один хороший костюм, чтобы была возможность передать его "по наследству". Ткани подороже прекрасно отстирываются и не теряют форму, поэтому через год-два одежда будет выглядеть на уровне. На рубашки лучше много не тратиться, так как они расходный материал. А девочкам можно покупать сарафаны-трансформеры, которые можно сделать чуть длиннее и шире.

Также некоторые поделились, что сберечь часть средств можно с помощью специальных программ у банков, оплачивая покупки бонусами или получая большие скидки в магазинах-партнерах.

Помимо этого, сэкономить на "школьном наборе" получится с помощью следующих правил:

