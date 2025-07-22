Маркетолог Новиков заявил о подорожании школьных товаров на 25–30% в России в 2025 году

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В России школьные товары подорожали примерно на 25–30% в 2025 году по сравнению с 2024-м, заявил Москве 24 маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По словам специалиста, подорожание определенных товаров происходит каждый год, поэтому ситуацию можно считать стабильной. Такая динамика связана как с инфляцией, так и со спецификой ценообразования на детскую продукцию, продавцы которой сами поднимают цены.

Исследования уже не раз показывали, что родители скорее готовы отказаться от покупок для себя, нежели купить ребенку дешевые рюкзак или тетради. При этом маркетолог уточнил, что школьная техника в текущем году подорожала сильнее по сравнению с бумажной или деревянной канцелярией, стоимость которой увеличилась в пределах 10%. Тем временем цена на школьную форму формируется в зависимости от поставщика и региона.

"Если она (школьная форма. – Прим. ред.) шьется в России, то она подорожает несущественно. Но те компании, которые сотрудничают с китайскими, турецкими организациями, которые сшивают, у которых они закупают ткани, то там подорожание будет выше", – подчеркнул Новиков, добавив, что в Москве увеличение цен сложно спрогнозировать, если не брать в расчет отдельные сети ретейлеров.

Ранее в Минобрнауки предложили создать единые методические принципы для формирования стоимости обучения в российских вузах. По словам замглавы министерства Андрея Омельчука, речь не идет о единой стоимости обучения. Он считает, что в России необходимо переосмыслить и систематизировать расценки, так как в настоящее время обучающиеся платят принципиально разные суммы за одинаковые образовательные программы.