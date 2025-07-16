Минобрнауки предложило ввести единый порядок определения стоимости обучения в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки РФ предложило создать единые методические принципы для формирования стоимости обучения в вузах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра ведомства Андрея Омельчука.

Он подчеркнул, что речь не идет о вводе единой стоимости обучения. Омельчук заметил, что разные вузы имеют свою специфику. Например, медицинские, учрежденные Минздравом, и аграрные, учрежденные Минсельхозом.

"Каждый учредитель руководствуется собственными подходами и критериями при установлении стоимости обучения. Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы", – сказал замминистра.

Сложившаяся в РФ система формирования стоимости высшего образования требует осмысления и систематизации. Поэтому единый порядок должен стать дорожной картой для учредителей, которая поможет учитывать как интересы граждан, так и планы развития вуза.

Новая система высшего образования начнет массово работать в России в учебном году 2027/2028, но ведущие вузы будут переходить на нее уже в ближайшем образовательном периоде с 2025 по 2026 год. В Минобрнауки отмечали, что внедрение новой образовательной системы позволит лучше подготовить выпускников к реальным задачам.

