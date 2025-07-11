Минобрнауки РФ: новую систему высшего образования запустят в РФ в 2027–2028 учебном году

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Новая система высшего образования начнет массово работать в России в 2027–2028 учебном году. Однако ведущие вузы будут переходить на нее уже в следующем образовательном периоде, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Как указало ведомство, работодатели высоко оценивают обновленные программы. При этом внедрение новой образовательной системы позволит лучше подготовить выпускников к реальным задачам, уверены в министерстве.

"Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения только вырастет", – говорится в сообщении.

Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России в 2023 году. Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, выпускники смогут продолжать свое обучение по программам аспирантуры.

В число участников пилотного проекта вошли Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет и Московский педагогический государственный университет.

Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в феврале 2025 года. По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, это позволит создать больше возможностей для студентов и абитуриентов.