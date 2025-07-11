Бюджетные места будут выделены в вузах РФ для педагогов-русистов и филологов

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Отдельные бюджетные места для педагогов-русистов и филологов появятся в российских высших учебных заведениях с учетом потребности в кадрах, следует из утвержденных Владимиром Путиным основ государственной языковой политики РФ.

В документе указано, что сохранение и развитие русского языка помогут обеспечить установленные контрольные показатели приема на обучение по программам высшего образования за счет бюджетных средств федерального бюджета. Программы будут направлены на подготовку педагогов и филологов по специальностям, связанным с русским языком и литературой.

При этом в рамках реализации задач государственной языковой политики появится кадровый резерв педагогов-русистов и филологов. Таким образом будет усовершенствована система образования и подготовки специалистов, научно-педагогических кадров. Резерв поможет повысить качество преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования.

Одним из ключевых направлений языковой политики стало создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик, входящих в состав России.

Также документ обозначил задачи госполитики по направлению обеспечения условий продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. В частности, речь идет об улучшении языковой адаптации иностранных граждан, находящихся в РФ. При этом для иностранцев, желающих проживать, обучаться и работать в России, будет определена комплексная система оценки знания государственного языка.

Вместе с тем популяризации русского языка и литературы, согласно утвержденным основам, помогут всероссийские интеллектуальные конкурсы и игры, которые планируется проводить на федеральном уровне.

Как уточняется в документе, основы государственной языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик страны и других языков народов государства, а также на продвижение русского языка в мире.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит противостоять попыткам отменить ее культуру и ограничить использование русского языка, который объединяет многонациональный народ в единую культурно-цивилизационную общность.