Алфавиты для народов России будут разработаны на базе кириллицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Бесписьменные и инографичные языки народов России получат алфавиты на основе кириллицы. Соответствующее положение содержится в основах языковой госполитики, которую утвердил Владимир Путин.

Помимо разработки новых алфавитов, предусматривается создание и обновление содержания словарей, справочников и грамматик, а также уточнение правил орфографии и пунктуации.

Более того, политика подразумевает создание списка нормативных словарей, справочников и грамматик языков народов России. Кроме того, государство будет работать над расширением раскладки клавиатуры, созданием новых букв и обновлением системы проверки правописания.

Вместе с тем Москва намерена содействовать деятельности творческих коллективов, которые выступают на родном языке.

Основы государственной языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, госязыков республик страны и других языков народов государства, а также продвижение русского языка в мире. Задача госполитики заключается в создании условий для продвижения русского на постсоветском пространстве в качестве языка для межнационального общения.