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Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики России. Соответствующий указ разместила пресс-служба Кремля.

Согласно документу, основы государственной языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик страны и других языков народов государства, а также на продвижение русского языка в мире.

Кроме того, указ определяет современное состояние, цели, основные принципы реализации и задачи языковой политики страны. Среди рисков в области языковой госполитики в документе выделены попытки некоторых стран уменьшить пространство использования русского языка.

Как отметил президент, Россия продолжит противостоять попыткам отменить ее культуру и ограничить использование русского языка, который объединяет многонациональный народ в единую культурно-цивилизационную общность.

Также в указе подчеркивается, что задача госполитики России состоит в формировании условий для продвижения русского языка на постсоветском пространстве в качестве языка межнационального общения. Кроме того, страна будет работать над ростом интереса к языку в мире и числа иностранных граждан, владеющих им. Москва намерена поддерживать их.

В соответствии с документом, укреплять общероссийскую идентичность и расширять присутствие русского языка планируется и в интернете.

Более того, после вступления в силу указа российская сторона будет продвигать за границей вещание СМИ на русском языке, учитывая при этом интересы государства. Вместе с тем страна намерена провести ревизию собственных международных договоров на соответствие языковой политике.

Ранее Путин поддержал идею о создании и оформлении центров русского языка в регионах на базе Национального центра "Россия". Также он призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Вместе с тем Путин отметил необходимость внедрения единой и сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы.

