РАН: языки в России вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру

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В России языки вымирают намного быстрее, чем в среднем по миру, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института языкознания РАН Юрия Корякова.

"В XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот процент был скромнее – 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в XXI веке эта скорость только увеличилась", – подчеркнул эксперт.

Коряков отметил, что в России распространено около 1,5% языков мира. Всего, согласно институту языкознания РАН, в стране насчитывается 155 языков. При этом с начала XX века в России исчезло 15 языков.

Ранее кабмин утвердил концепцию государственной языковой политики РФ. Документ предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также важность сохранения языкового многообразия.

Также в документе затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.