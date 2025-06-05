Путин поддержал идею создания центров русского языка в регионах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею о создании и оформлении центров русского языка в регионах на базе Национального центра "Россия". Соответствующее предложение поступило от завкафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилианы Вороновой.

В рамках заседания совета по поддержке русского языка Воронова рассказала президенту о своей давней мечте: создании центра, где можно было бы продемонстрировать красоту русского языка. При этом, отметила она, такое пространство будет иметь популярность как у российской, так и у иностранной молодежи.

Она уточнила, что в центрах, обладающих интерактивным оборудованием, можно будет проводить мероприятия, лекции, выставки и мастер-классы. Для их оформления необходимо использовать только то, что есть в русском языке, к примеру обилие окончаний, глаголы движения, региональную лексику или знаменитые фразы из фильмов.

"Очень интересно вы рассказывали, и направление очень важное. Согласен. Сделаем все, чтобы вас поддержать", – заявил Путин на предложение Вороновой.

Во время заседания российский лидер также призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Вместе с тем Путин отметил необходимость внедрения единой и сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы, а также создания единой линейки школьных учебников и учебных пособий.