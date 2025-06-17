Госдума приняла закон о защите русского языка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка в публичном пространстве.

Изменения вносятся в законы "О рекламе" и "О защите прав потребителей", а также в Градостроительный кодекс РФ. Главной целью законопроекта обозначена не только защита государственного языка и снижение использования иностранных слов в публичном пространстве, но и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.

Информацию для потребителей необходимо будет давать лишь на русском языке. Это правило действует в отношении вывесок, указателей, рекламы. Исключением станут некоторые слова, например sale и shop. Допускается перевод надписей на другие языки, но при условии одинакового оформления и такого же содержания.

Теперь запрещено давать иностранно звучащие названия для жилых комплексов и микрорайонов, их наименование должно писаться исключительно кириллицей. Также закон уточняет нормы использования языка в СМИ, исключая ошибки лексики и нецензурные выражения.

При этом из закона исключили статью, по которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были показываться лишь на русском языке, а при необходимости на языках народов регионов.

Также депутаты решили исключить запрет на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях, названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями.

Ранее Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Российский лидер называл повышение качества преподавания русского языка приоритетной задачей государственной политики. До этого президент РФ поддержал идею создать центры русского языка в регионах на базе Национального центра "Россия".

