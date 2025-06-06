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06 июня, 12:04

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Лингвист Левонтина: слова "имба" и "тюбик" не задержатся в русском языке

Лингвист назвала слова зумеров, которые не задержатся в русском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сленговые слова "имба", "тюбик", "штрих", "чечик" могут в скором времени выйти из активного употребления. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

6 июня в России отмечается День русского языка. По словам лингвиста, в основном модными перестают быть те слова, которые не имеют общепонятного значения и легко заменяемы синонимами.

Я не уверена, что "имба" задержится надолго. Оно пришло из игрового сленга и подразумевает положительную оценку чего-либо. Но этот смысл слишком непрозрачен, поэтому слову будет трудно выдержать конкуренцию с теми же "огонь", "круто", "классно".
Ирина Левонтина
лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН

Также неясны для многих выражения "тюбик", "чечик", "штрих", которые применяются для описания разных типов молодых людей. По мнению эксперта, весьма вероятно, что в будущем эти формулировки уйдут, а вместо них появятся более понятные для широкой аудитории.

Однако некоторые слова из современного молодежного сленга имеют все шансы закрепиться в русском языке на продолжительное время, считает Левонтина.

"Слово "хайп", я думаю, надолго сохранится. Дело в том, что оно выражает очень важное явление, когда что-то распространяется слишком быстро. И слово "база" в смысле "правильно", "точно", "то, что лежит в основе чего-то", тоже, очень вероятно, останется", – отметила лингвист.

В целом же длительность популярности каждого выражения индивидуальна, отметила специалист. Она пояснила, что явление, когда в язык приходит большое количество новых слов, нормально и естественно. Таким образом происходит живая конкуренция, те формулировки, которые не нужны, попросту отпадают, заключила Левонтина.

Ранее россияне перечислили самые раздражающие выражения из русского языка. В частности, 38% опрошенных нервируют слова "кринж", "рашить" и "изи", а еще 37% – бюрократические штампы и канцеляризмы. В свою очередь, треть респондентов выводят из себя "псевдоделовые формулировки", среди которых – "синергия", "прозрачно", "в треке", "финализировать".

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Лукинова Анна

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