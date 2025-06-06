Лингвист Левонтина: слова "имба" и "тюбик" не задержатся в русском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сленговые слова "имба", "тюбик", "штрих", "чечик" могут в скором времени выйти из активного употребления. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

6 июня в России отмечается День русского языка. По словам лингвиста, в основном модными перестают быть те слова, которые не имеют общепонятного значения и легко заменяемы синонимами.





Ирина Левонтина лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Я не уверена, что "имба" задержится надолго. Оно пришло из игрового сленга и подразумевает положительную оценку чего-либо. Но этот смысл слишком непрозрачен, поэтому слову будет трудно выдержать конкуренцию с теми же "огонь", "круто", "классно".

Также неясны для многих выражения "тюбик", "чечик", "штрих", которые применяются для описания разных типов молодых людей. По мнению эксперта, весьма вероятно, что в будущем эти формулировки уйдут, а вместо них появятся более понятные для широкой аудитории.

Однако некоторые слова из современного молодежного сленга имеют все шансы закрепиться в русском языке на продолжительное время, считает Левонтина.

"Слово "хайп", я думаю, надолго сохранится. Дело в том, что оно выражает очень важное явление, когда что-то распространяется слишком быстро. И слово "база" в смысле "правильно", "точно", "то, что лежит в основе чего-то", тоже, очень вероятно, останется", – отметила лингвист.

В целом же длительность популярности каждого выражения индивидуальна, отметила специалист. Она пояснила, что явление, когда в язык приходит большое количество новых слов, нормально и естественно. Таким образом происходит живая конкуренция, те формулировки, которые не нужны, попросту отпадают, заключила Левонтина.

Ранее россияне перечислили самые раздражающие выражения из русского языка. В частности, 38% опрошенных нервируют слова "кринж", "рашить" и "изи", а еще 37% – бюрократические штампы и канцеляризмы. В свою очередь, треть респондентов выводят из себя "псевдоделовые формулировки", среди которых – "синергия", "прозрачно", "в треке", "финализировать".

