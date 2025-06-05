ВЦИОМ: более трети россиян негативно оценили смену ударения в слове "звонит"

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Более трети россиян (36%) заявили, что отнеслись бы отрицательно к возможной смене ударения в слове "звонит" со второго на первый слог. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.

44% респондентов сказали, что воспримут изменение ударения нейтрально, а 16% – положительно. В это же время 97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка.

По мнению каждого второго опрошенного, нормой русского языка является та, которую предписывают словари и филологи, а не то, как говорит большинство граждан страны. Максимум сторонников словарной нормы в 63% был зафиксирован в 2020 году.

При этом респонденты оценили собственную грамотность в 3,9 из 5. Самооценка грамотности коррелирует со знанием правил русского языка, выяснили аналитики. Чем выше грамотность, тем реже опрошенные ошибаются в ударении в слове "звонит". Для 7 из 10 россиян не составило труда поставить правильное ударение.

Опрос был проведен в конце мая, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов в беседе с РБК добавил, что ожидать изменения ударения в слове "звонит" в словарной норме не стоит. Он рассказал, что слово действительно, по мнению филологов, сменит вариант ударения в будущем, но необязательно это будущее "настанет завтра".

"Очень важно, чтобы вариант признавался грамотными людьми допустимым, чтобы было общественное одобрение, а как мы прекрасно знаем и это видно из опроса, такое ударение грамотные образованные люди не хотят видеть допустимым и пока этот запрет держится", – указал он.

При этом Пахомов не согласился с исследованием в части противопоставления словарной нормы тому, как говорит большинство россиян. По его мнению, языковеды фиксируют то, как говорят люди, а не придумывают что-то.

Ранее филолог Мария Каленчук допустила, что в будущем ударение в слове "звонит" перейдет на первый слог. Причина этого в том, что многие глаголы на "-ить" за последнюю сотню лет уже сделали ударной гласной ту, что стоит не в окончании, а в основе слова.

Некоторые эксперты считают такой процесс закономерным. В частности, сейчас тоже самое происходит со словом "включит". Но некоторые специалисты призвали смириться с такой судьбой слова. Отдельные филологи не согласились с этим, отмечая, что при таком отношении русская речь может стать бедной и безграмотной.

