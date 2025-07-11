Путин поручил учредить День языков народов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поручил до 1 октября предоставить проект указа об учреждении Дня языков народов России. Перечень поручений российского лидера по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, прошедшего 5 июня, опубликован на сайте Кремля.

Подготовкой проекта указа займутся администрация президента РФ и российское правительство. Ответственными назначены вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

Вместе с тем до начала октября глава государства поручил представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии. Ответственными указаны замглавы администрации президента Сергей Кириенко, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, а также Ямпольская.

До 10 октября Путин ждет предложения по созданию программы "Детская книжная карта" для семей с детьми 3–6 лет. Согласно поручению, номинал карты должен составить три тысячи рублей.

Кабмину предстоит определить механизм отбора изданий для программы и процесс их включения в реестр. Общественной экспертизой детских книг займутся Минпросвещения, экспертный совет Российского книжного союза по детской книге и Союз писателей РФ.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть возможность создания на базе Национального центра "Россия" интерактивных пространств для продвижения русского языка. Доклад необходимо предоставить до 1 декабря, ответственные – Кириенко, Ямпольская и гендиректор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова.

Ранее президент утвердил основы государственной языковой политики страны. Они направлены на сохранение, развитие и поддержку русского и других языков народов России, а также продвижение русского языка в мире.

Среди положений языковой госполитики – разработка алфавитов для народов РФ на базе кириллицы, создание и обновление содержания словарей, справочников и грамматик, а также расширение раскладки клавиатуры.