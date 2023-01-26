Филолог рассказал о сложностях в борьбе с иностранными словами в РФ

В задачи государственной культурной политики РФ включили положение о противодействии излишнему употреблению иностранных слов. Это следует из указа Владимира Путина. Рассказываем, каким образом можно достигнуть поставленной цели, а также сколько времени потребуется на борьбу с нежелательной лексикой.



Курс на традиционные ценности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин включил положение о противодействии излишнему использованию иностранных слов в задачи государственной культурной политики России. Указ, касающийся этого и ряда других нововведений, появился на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, в подраздел о мерах языковой политики внесен новый абзац о защите и поддержке русского языка.





из указа президента РФ Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики.

Вместе с тем президент поручил создать госзаказ на произведения искусства и литературы, а также оказание услуг, целью которых является сбережение традиционных российских ценностей. Еще одна задача касается формирования безопасной информационной среды.

В том числе речь идет про создание материалов, кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов, которые отвечают целям государственной культурной политики. К ее принципам теперь также относится защита института брака как союза мужчины и женщины, следует из документа.

"Создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита интересов детей; защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины", – говорится в указе.



"Бороться с бездумной заменой"

Указ президента потребует изменений в законодательстве, считает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она пояснила, что речь идет про фундаментальный документ, где прописаны основополагающие понятия.

"Наивно полагать, что, даже издав три очень хороших новых закона, мы достигнем целей. Безусловно, по исполнению этих законов потом должны быть очень четкие, вовремя разработанные подзаконные нормативно-правовые акты", – подчеркнула сенатор.

По словам Гумеровой, предстоит комплексная работа, поскольку культура не заканчивается на показе спектаклей, выпуске книг или концертах.





Лилия Гумерова глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Если в обществе будет сформировано понимание, что правильное владение русским языком – это очень здорово, то это будет верно.

В качестве примера сенатор привела ситуацию, когда на мероприятиях объявляют кофе-брейк. По мнению Гумеровой, ничего не мешает назвать его, например, кофе-паузой.

Бережное отношение к языку – одно из важнейших направлений для поддержания единства народа, сохранения государства и его культуры. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил завкафедрой русского языка и методики его преподавания филологического факультета РУДН, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Виктор Шаклеин.

"Но нельзя так просто принять закон и все. Я всегда говорю, что каждому надо начать с себя", – уверен эксперт.





Виктор Шаклеин член Совета по русскому языку при Президенте РФ Отгородиться от иностранных языков вряд ли возможно. К тому же есть слова, которые не всегда можно заменить. Нужно бороться именно с бездумной заменой. Здесь должна быть взвешенная совместная работа, языковая политика.

При этом трудно предположить, сколько времени потребуется на "перестройку", подчеркнул специалист. По мнению Шаклеина, это серьезный и сложный вопрос, ранее уже предпринимались схожие попытки. "Еще в девятнадцатом веке некоторые слова пытались заменить на наши", – напомнил филолог.

Русский язык открыт для других языков. На этот процесс взаимопроникновения повлияло в том числе и развитие интернета, подытожил Шаклеин.

