Минпросвещения прокомментировало идею об отмене ОГЭ

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Вопрос о полной или частичной отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) в России сейчас не рассматривается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ обращения депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" в Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой образовательными организациями, является нецелесообразным. Кроме того, формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, что предъявляются к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). В связи с этим сдача ОГЭ дает школьникам возможность попробовать себя и подготовиться перед государственной итоговой аттестацией.

Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с предложением отменить ОГЭ. По мнению депутатов, такое решение могло бы повысить уровень доверия между участниками образовательного процесса и оптимизировать расходы государства.

До этого депутаты ГД отклонили межфракционный законопроект, предполагающий замену ЕГЭ на выпускные экзамены по школьным предметам. По мнению авторов инициативы, это позволило бы давать объективную оценку знаний выпускников и сформировать систему экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.