В ГД предложили отменить ОГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с предложением отменить основной государственный экзамен (ОГЭ), сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами идеи стали глава СРЗП Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Парламентарии в своем обращении предложили вернуть традиционную форму устных и письменных экзаменов. По их мнению, такие экзамены могли бы проводить непосредственно образовательные организации на основании местных нормативных актов.

Это позволило бы не только учесть особенности методик преподавания и учебного плана конкретной школы, но и оптимизировало бы расходы бюджета за счет отказа от организации ОГЭ. Кроме того, такое решение может повысить уровень доверия между участниками образовательного процесса и степень ответственности педагогов, а также снизить психологическое давление на школьников.

Ранее депутаты ГД отклонили законопроект, в соответствии с которым предлагалось заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускными экзаменами по школьным предметам.

Авторы инициативы утверждали, что отмена ЕГЭ позволит повысить качество образования. По их мнению, такое решение дало бы возможность объективно оценивать знания, учитывая индивидуальные "образовательные траектории" школьников.

