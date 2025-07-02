Минпросвещения РФ разработает новые специальные учебники для школьников с ОВЗ

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Минпросвещения РФ планирует создать специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

По ее словам, на сегодняшний день уже утверждены адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей. Специалисты постоянно их совершенствуют, сохраняя при этом единые требования для всех школ страны.

"Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации – все адаптировано под специфику образовательных потребностей", – уточнила Фальковская в беседе с РИА Новости.

Параллельно министерство работает над созданием инструментов, предполагающих комфортные условия для обучения детей.

С 2015 года количество учеников с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования увеличилось более чем вдвое. В настоящее время 61% таких детей обучаются в обычных школах.

В планах Минпросвещения РФ также находится проверка по оценке качества и полноты обучения детей с ОВЗ на дому. Специалистам предстоит проанализировать организацию этой формы обучения, чтобы обеспечить специальные условия.

К настоящему моменту ведомство уже проделало большую работу в данном вопросе. Кроме того, при разработке нормативных документов для учащихся министерство учитывает мнение родителей.