Минпросвещения РФ проведет анализ качества обучения на дому детей с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России планирует оценить уровень и объем обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), рассказала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская.

"Нам предстоит провести анализ организации такой формы обучения с точки зрения полноты и качества обеспечения специальных условий. Это показывает, что система постепенно, не всегда быстро меняется, давая детям возможность выбора и создавая условия для комфортного обучения", – пояснила она в беседе с РИА Новости.

Фальковская напомнила, что Минпросвещения проделало большую работу в данном вопросе. Более того, она подчеркнула, что ведомство учитывает мнение родителей при разработке нормативных документов для учащихся.

С недавнего времени в Москве стала доступна онлайн-диагностика детей с ОВЗ. Этим занимаются эксперты Городского психолого-педагогического центра.

Услуга доступна для детей старше трех лет с нормальным слухом и зрением. Диагностика проводится на платформе "Переговорка" и похожа на онлайн-урок. Родители могут отправить документы заранее и выбрать время. Заключение приходит на электронную почту.