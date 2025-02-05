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05 февраля, 08:19

Общество

В Москве стала доступна онлайн-диагностика детей с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Городского психолого-педагогического центра теперь могут дистанционно оценивать особенности развития детей в ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и давать рекомендации для их обучения и социализации. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Каждый год к специалистам обращаются порядка 50 тысяч столичных семей. По словам депутата МГД, директора образовательного учреждения "Школа в Некрасовке" Майи Булаевой, она уже воспользовалась услугой в новом формате. Специалистам можно заранее отправить все документы в электронном виде и выбрать время прохождения онлайн-диагностики для ребенка. По формату она похожа на дистанционный урок, по итогам которого психологи, логопеды и дефектологи будут давать обратную связь. С марта заключение начнет приходить на электронную почту, рассказала Булаева.

Онлайн-диагностика доступна для детей старше трех лет без нарушений слуха или зрения. Обследование проводится на платформе для видеоконференций "Переговорка". Для подключения нужен компьютер или планшет с камерой, микрофоном и интернетом. Записаться на диагностику можно через портал mos.ru.

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия функционирует на базе Городского психолого-педагогического центра. Его сотрудники занимаются разработкой рекомендаций на основе собственной диагностики, учитывая предоставленные родителями ребенка медицинские заключения.

Актриса Эвелина Бледанс, мама ребенка с синдромом Дауна назвала находкой дистанционную диагностику особенных детей. Она отметила, что семье не нужно тратить время на дорогу, что особенно важно для ребят.

"Ребенок находится дома, в привычной обстановке. Ему спокойно и комфортно, то есть исключен стрессовый фактор", – пояснила она.

Для детей с ОВЗ, получивших заключение комиссии, в образовательных учреждениях создаются специальные условия, разрабатываются адаптированные образовательные программы, пособия, оказывается помощь тьюторов и других специалистов. Помимо этого, такие ребята и дети-инвалиды могут заниматься в спортивных секциях.

Если у ребенка возникли трудности в освоении школьной программы или социализации, поддержку можно получить в Городском психолого-педагогическом центре. Отделения учреждения работают в каждом округе Москвы.

Между тем в Даниловском районе появится школа с условиями для обучения учеников с ОВЗ. Здание будет рассчитано на тысячу мест. Учебное заведение возведут на Восточной улице рядом со стадионом "Торпедо" на участке площадью примерно 18 тысяч квадратных метров.

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