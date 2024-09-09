В Даниловском районе появится школа с условиями для обучения детей с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школу с условиями для обучения учеников с ОВЗ возведут в Даниловском районе Москвы. Строительство учебного заведения на тысячу школьников пройдет за счет городского бюджета, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пятиэтажное здание простоят на Восточной улице рядом со стадионом "Торпедо". Для стройки выделен участок земли примерно 18 тысяч метров квадратных.

Для учеников с ОВЗ главный вход расположат на уровне земли, само здание оснастят лифтом. Получение актуальных знаний во время учебного процесса обеспечит современное оборудование в специализированных учебных кабинетах и лабораторно-исследовательских комплексах.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, рассказал, что застройщик проведет работы благодаря средствам Адресной инвестиционной программы.

Другой образовательный комплекс появится на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское. На 23 тысячах метрах квадратных расположатся школа на 825 мест, детский сад на 225 детей, спортивная и игровая площадки. Работы проведут так же за счет средств Адресной инвестиционной программы.