Академик Ямбург: учебную программу в РФ нужно не сокращать, а удлинять до 12 лет

В Общественной палате призвали сократить длительность школьной и вузовской программ, чтобы повысить рождаемость. Стоит ли воплощать инициативу на практике и к каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.

Взрослеть быстрее

В России необходимо вернуться к 10-летней системе образования в школах, а также уменьшить срок обучения в университетах до 5 лет. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, мера поможет ускорить социальное взросление граждан, мотивировав их раньше вступать в брак и заводить детей.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года – в бакалавриате и 2 – в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста – в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях.

При этом сокращение общего учебного процесса до 15 лет не скажется на качестве подготовки, уверен Рыбальченко. Он привел в пример проект "Эффективная начальная школа", реализуемый в том числе в Подмосковье: там дети проходят программу за три года вместо стандартных четырех.

"Мы проводили исследование, в результате которого выяснили, что уровень знаний школьников, закончивших 10 классов и 11 классов, не отличается ", – добавил общественник.

Между тем в 2025 году средний возраст вступления в брак в России достиг 33,2 года у невест и 35,3 года у женихов, сообщал аналитический портал "Реестр ЗАГС". В плане появления первого ребенка показатели достигли 29,8 года у женщин и 29,3 года у мужчин, уточняли РИА Новости.

"Результатов не достигнем"

Делать продолжительность обучения меньше действительно целесообразно. Однако этот шаг никак не повлияет на улучшение демографии, заявил Москве 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Следует перестраивать образовательные методики, чтобы учащиеся могли получать знания и навыки быстрее. Для этого понадобится вернуться к системе преподавания, которая ориентирована на формирование более целостной картины мира.

"Но рождаемость здесь абсолютно не при чем. Причина, по которой молодых людей не волнуют проблемы, связанные с численностью населения, – возраст. Потому что чем моложе человек, тем меньше срок, на который он может думать вперед", – считает депутат.

Напротив, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург сказал Москве 24, что сокращение образовательной программы отрицательно скажется на глубине знаний. По его словам, сейчас преподаватели школ, например, и так работают в жестких временных рамках и едва ли успевают уместить учебный план в 11 лет.

"За последние несколько лет в стране появились гимназии, лицеи, а также профильные классы, включая инженерные, медицинские, гуманитарные, экономико-юридические. И если урезать все, серьезных академических результатов мы не достигнем", – сказал эксперт.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Есть смысл в том, чтобы, наоборот, увеличить длительность обучения до 12 лет. Так сделали уже во многих странах, чтобы дети могли более глубоко и серьезно осваивать науки и искусства. Но, нужно сказать, что воплощать такой подход – дорогостоящее дело.

Против инициативы выступил и зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. В беседе с изданием "Подъем" он пояснил, что в контексте укрепления традиционных ценностей эффективнее будет расширить учебные курсы, добавив больше семейно-ориентированного содержания.