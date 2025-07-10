Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах

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В российских школах началась материально-техническая подготовка к новому учебному году. Об этом заявил Владимир Путин в рамках совещания по вопросам образования.

"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап – поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие", – отметил президент РФ.

В ходе совещания российский лидер также попросил зампредседателя кабмина Дмитрия Чернышенко предоставить доклад.

С 1 сентября в российских школах появятся новые учебники по истории для 5–9-х классов. Учебник по всеобщей истории и истории России для 10–11-х классов уже используется в образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года. Его авторами стали помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Помощник президента РФ отметил, что новый учебник по истории должен объединить людей, в том числе украинцев, белорусов и граждан СНГ.

В свою очередь, Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории. Президент отметил, что в 1990-е годы в учебных программах была потеряна взаимосвязь и единая логика исторического процесса. Кроме того, по словам российского лидера, в некоторых прошлых учебниках по истории наблюдалась русофобия.

