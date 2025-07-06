Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов в школы

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Минпросвещения РФ открыло горячую линию по подбору учителей в школы. Это следует с сайта ведомства.

Она будет работать с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

"Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения", – говорится в сообщении.

Между тем Минпросвещения введет единые требования по изучению всех школьных предметов с 1 сентября 2025 года. Данная норма была синхронизирована с Трудовым кодексом, в связи с чем нагрузка на учителя также будет нормирована.

Минпросвещения ранее подготовило список книг для внеклассного чтения. Необходимой литературой оснащаются все новые школы и школы после капремонта. Вместе с тем есть учреждения, которые требуют обновления по общему списку рекомендованных книг, соответствующих программе, добавили в ведомстве.

С 1 сентября в школах также начнут показывать художественные фильмы, посвященные истории, литературе и другим предметам. Минпросвещения работает над программой, связанной с лентами, которые будут касаться не только истории, но и других дисциплин.

