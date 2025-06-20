Минпросвещения введет единые требования по изучению всех школьных предметов

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Минпросвещения России введет единые требования по изучению всех школьных предметов с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили глава ведомства Сергей Кравцов.

"Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится", – приводит слова министра РИА Новости.

По словам Кравцова, данная норма была синхронизирована с трудовым кодексом, в связи с чем нагрузка на учителя также будет нормирована.

Минпросвещения ранее подготовило список книг для внеклассного чтения. Необходимой литературой оснащаются все новые школы и школы после капремонта. Вместе с тем есть учреждения, которые требуют обновления по общему списку рекомендованной литературы, соответствующей школьной программе, добавили в ведомстве.

С 1 сентября текущего года в школах также начнут показывать художественные фильмы, посвященные истории, литературе и другим предметам. Минпросвещения работает над программой, связанной с лентами, которые будут касаться не только истории, но и других дисциплин.