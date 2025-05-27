Художественные фильмы начнут показывать в школах России с 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 сентября текущего года в школах начнут показывать художественные фильмы, посвященные истории, литературе и другим предметам. Об этом рассказала замминистра просвещения России Ольга Колударова.

По ее словам, ведомство в настоящий момент работает над программой, связанной с лентами, которые будут касаться не только истории, но и других дисциплин.

Вместе с тем ведется подготовка новых учебников по русскому языку и литературе, а также списка художественной литературы для школьных библиотек.

"Мы давно не обращали на это внимания, а очень важно, когда мы говорим о национальной безопасности, мировоззренческом суверенитете, знать, что мы читаем, что мы смотрим. Поэтому все эти рекомендации мы готовим", – пояснила Колударова, добавив, что данные нововведения также вступят в силу с начала учебного года.

В мае Владимир Путин поручил создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Перечень из российских и советских лент подготовят Совет по культуре и искусству и Минпросвещения до 30 августа.

Данную инициативу, на которую также обращал внимание режиссер Карен Шахназаров, поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, советские картины не устаревают и передают истинные духовно-нравственные ценности.