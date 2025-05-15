Минкультуры запретит прокат фильмов с пропагандой отказа от рождения детей

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Фильмы, пропагандирующие отказ от рождения детей, не смогут получить прокатное удостоверение от Минкультуры. Приказ об этом появился на официальном портале правовой информации.

В действующей версии документа уже запрещена выдача прокатных удостоверений фильмам, пропагандирующим порнографию, насилие, жестокость, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. Поправки затрагивают подпункт "в" пункта 19 приказа Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что ведомство составило список фильмов, рекомендованных школьникам к просмотру после уроков. Документ будет направлен во все регионы.

В список включены как современные, так и советские фильмы. Например, в него вошли "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия" и "Время первых" .