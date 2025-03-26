В Минпросвещения представили список фильмов, рекомендуемых школьникам

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В России представлен список фильмов, рекомендованных школьникам к просмотру после уроков. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Ведомство отметило, что документ направят в российские регионы. Кроме того, список будет регулярно дополняться.

В перечень были включены мультипликационные фильмы, кинофильмы для 1–4, 5–7, 8–9, 10–11-х классов, а также документальное кино и серия выпусков "Без срока давности". В образовательных организациях будут сами решать вопрос о включении рекомендованных фильмов в работу.

В список вошли как современные, так и советские фильмы, в том числе "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия", "Время первых" и другие.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией. В широкий российский прокат уже выходили ленты производства некоторых указанных стран и других государств.

Как отметила секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, идея совместного кинопроизводства является не только интересной, но и стратегически важной для отечественной индустрии. Новые соглашения также помогут решить проблему пиратства на рынке.