Гости кинопарка "Москино" смогут перевоплотиться в героев ленты о Шерлоке Холмсе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гости кинопарка "Москино" смогут перевоплотиться в героев фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в рамках киновыходных 29 и 30 марта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В процессе постановочных съемок, основанных на сюжете лент о Шерлоке Холмсе, гости смогут погрузиться в атмосферу жизни жителей английского города и стать свидетелями расследования. После каждого эпизода посетители смогут сделать памятные фотографии в костюмах и с реквизитом, а также получить видеозапись своего участия.

Кроме того, на натурной площадке "Москва 1940-х" пройдут съемки по мотивам фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Для участия в них посетителям раздадут кепки, пиджаки, платки, пальто, ведра, метлы и прищепки, после чего они смогут исполнить роль веселых горожан в декорациях столицы военных лет. Костюмы найдутся даже для юных участников съемок.

Также в локации "Уездный город" гости кинопарка смогут посетить квест по мотивам пьесы Николая Гоголя "Ревизор". Посетители примерят на себя роль чиновников, которые представят свой город в лучшем виде и разоблачат корыстного обманщика. Победители квеста получат в подарок настольную игру.

Вместе с тем в выходные в декорации "Театр Гонзаги" в 13:00, 15:00 и 17:00 будут показывать спектакль "Поросячья этика" по мотивам рассказа О. Генри. Постановка расскажет историю Джеффа Питерса, который приехал в маленький город в поисках надежного компаньона для осуществления аферы. Спектакль могут посетить зрители от 12 лет по билету в кинопарк.

Помимо этого, кинотеатр кинопарка приглашает посмотреть фильмы "Пальма-2" и "Пророк", сказку "Царевна-лягушка", детектив "Красный шелк" и экшен "Мастер". Расписание сеансов можно найти на сайте кинопарка "Москино".

В выходные на центральной площади пройдут творческие мастер-классы для детей. На занятиях они смогут украсить подставку для телефона, создать из специальной бумаги кинонаклейку, задекорировать открытку в граттаж. Мастер-классы будут проходить каждый час с 11:00 до 17:50.

В образовательном центре с 12:00 до 19:00 на втором этаже также проведут творческие занятия. Юные гости смогут создать собственный дизайн кинохлопушки и тарелки для съемок, а также расписать гипсовую фигурку.

Актерами посетители себя почувствуют на занятиях по пластике и технике речи. Педагог расскажет им, какие упражнения выполняют артисты перед выходом на сцену или съемками в кино. Кроме того, дети научатся танцевальным движениям и узнают о тональностях и тембрах голоса на занятиях по хореографии и вокалу.

Гости могут добраться до кинопарка "Москино" на двух бесплатных шаттлах, запущенных в конце декабря 2024 года. Их работу продлили и теперь они продолжат перевозить пассажиров по выходным. Благодаря автобусам посетители могут добраться до кинопарка от станций метро "Теплый Стан" и "Саларьево". Время работы маршрутов синхронизировано со временем работы "Москино".