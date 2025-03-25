"Новый Манеж" станет одной из площадок акции "Ночь театров"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в "Новом Манеже" откроется дополнительная площадка акции "Ночь театров". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 17:00 27 марта до 05:00 28 марта там пройдет театральный марафон – самый продолжительный ночной показ спектаклей, читок и концертов. Регистрация на мероприятия уже доступна.

Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что решение об открытии дополнительной площадки было принято в 2025 году. Это позволит еще большему числу граждан вовлечься в театральное искусство. Планируется, что в "Новом Манеже" будут проходить мероприятия для зрителей всех возрастов.

Кроме того, 27 марта в 19:15 культурный центр "Хитровка" представит проект "Прогулка в темноте" – театр кукол из папье-маше, газет и спичечных коробков.

В 20:30 пройдет спектакль "Евгений Онегин: версия Ленский". Режиссер Михаил Мещеряков обещает гостям рэп, техно и иммерсивные вставки. В своей постановке он расскажет, почему Татьяна влюбилась в Онегина, и покажет, как могла сложиться судьба Ленского, если бы он не погиб на дуэли.

В пятницу, 28 марта, в 01:30 фонд развития культуры и современного искусства "Территория" проведет открытую репетицию спектакля "Вафельное сердце" с участием актрисы Юлии Пересильд.

Для юных гостей будет подготовлена специальная программа. Например, 27 марта Театр кукол имени Образцова покажет спектакль "Журавль" в стилистике японского уличного театра камисибай. Также ребят ждут мастер-классы.

Кроме того, в акции "Ночь театров" в этом году примет участие сеть кинотеатров "Москино". 27 марта в 20:00 в кинотеатрах "Вымпел" и "Тула" гости увидят прямую трансляцию музыкального фестиваля "Евгений Онегин: версия Ленский". Необходима предварительная регистрация на сайте.

"Ночь театров" пройдет в Москве в 13-й раз. В ней участвуют 90 театров и культурных учреждений. Горожан ожидает около 120 мероприятий, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, указал Фурсин.

В основу концепции акции в этом году легли юбилеи таких известных деятелей культуры, как Александр Блок, Антон Чехов, Иосиф Бродский, Олег Табаков и Петр Чайковский.