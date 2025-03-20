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20 марта, 13:13

Культура

Регистрация на акцию "Ночь театров" стартовала в Москве

Фото: театр "Школа драматического искусства"

В Москве открылась регистрация на ежегодную акцию "Ночь театров", которая пройдет с 27 на 28 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

"Акция проводится в столице в 13-й раз. Среди ее участников – 90 театров и организаций культуры. Гостей ожидает около 120 мероприятий – это в полтора раза больше, чем в прошлом году", – отметил глава ведомства Алексей Фурсин.

В рамках акции театры приглашают посетить творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции и перформансы. В 17:00 начнется специальная программа для детей.

В основу концепции акции в этом году легли юбилеи таких известных деятелей культуры, как Александр Блок, Антон Чехов, Иосиф Бродский, Олег Табаков и Петр Чайковский.

Торжественное открытие пройдет 27 марта в 21:00 в Московском драматическом театре имени Гоголя. В это же время в "Ленкоме Марка Захарова" для гостей проведут экскурсию, которая будет посвящена режиссеру Анатолию Эфросу, а в театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль "Душечка" по рассказу Чехова.

Для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте акции. На входе посетителям нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а зарегистрировавшимся через Mos ID – QR-код из мобильного приложения. Для детей также необходимы билет и документ, подтверждающий личность.

Новый порядок посещения мероприятий в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры города, начал действовать с 15 марта.

В первый день действия новых правил состоялось около 150 культурных событий. Специалисты не зафиксировали каких-либо инцидентов. Все мероприятия начинались вовремя или с небольшой стандартной для культурных учреждений задержкой, которая не превышала 5–10 минут.

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