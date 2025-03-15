Новые правила посещения культурных мероприятий начали действовать в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В рамках пилотного проекта с 15 марта в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры Москвы, вступил в силу новый порядок посещения мероприятий.

В соответствии с нововведениями, при покупке билетов с посадочными местами посетители должны будут указывать данные одного из документов, перечень которых опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, уже при посещении учреждения посетителю нужно будет предъявить любой из этих документов. Предполагается, что введение таких правил позволит обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта, а также увеличить уровень прозрачности процесса приобретения билетов и сделать его более контролируемым.

"Пилотный проект запущен, все театры и концертные залы, участвующие в нем, тщательно подготовились. На период адаптации к новым правилам они увеличили число сотрудников, встречающих посетителей, на тех площадках, где это было возможно, предусмотрели дополнительные входы с зонами контроля", – приводит портал слова министра правительства Москвы, главы столичного Депкульта Алексея Фурсина.

Вместе с тем покупать билеты без наценок стало возможно с помощью городского сервиса "Мосбилет". При этом если билет приобретен с помощью Mos ID, для прохода на мероприятие посетитель должен будет только показать контролеру QR-код, который появится в личном кабинете на mos.ru или в приложениях "Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы". При этом отпадает необходимость дополнительно показывать документы на входе.

Между тем в сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок. Новая услуга касается мероприятий, которые пройдут с 15 марта. Чтобы приобрести билет в подарок, нужно поставить соответствующую отметку в электронной форме, при этом указывать данные получателя необязательно.