Директор Театра на Трубной: "Мосбилет" сделал покупку билетов более прозрачной

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый сервис "Мосбилет" сделал покупку билетов на мероприятия в столичные культурные учреждения более прозрачной и честной, а также повышает уровень защиты от мошенников. Об этом рассказал директор Театра на Трубной Станислав Нечаев в беседе с Агентством "Москва".

Нечаев отметил, что сервис помогает выбрать интересное событие в городе и купить на него билет без комиссии. Кроме того, если авторизоваться через Mos ID, то контролеру на входе в культурное учреждение можно показать лишь QR-код, а не билет или документ.

"Сервис работает на базе официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru, что гарантирует высокий уровень защиты персональных данных", – добавил директор.

Он обратил внимание, что Театр на Трубной готов к работе в новом формате, его руководители сделают все возможное, чтобы нововведения были оперативно внедрены в учреждение. В театре будет увеличено количество входов для зрителей и выделен отдельный персонал.

"И мы убеждены, что с запуском новых правил продажи билетов посещение нашего театра станет еще более комфортным", – обратил внимание Нечаев.

Сервис "Мосбилет" поможет москвичам и жителям столицы приобрести билеты на спектакли и концерты, которые пройдут в Москве с 15 марта на площадках, находящихся в ведомстве столичного департамента культуры. По новым правилам купить билет можно будет по одному документу из утвержденного перечня.

Кроме того, горожане могут купить подарочный сертификат, который позволит выбрать билеты на конкретное мероприятие. Получатель сертификата сам сможет выбрать мероприятие для посещения через ввод личных данных, а также подтвердить личность любым доступным способом.