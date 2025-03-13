Мировые музыкальные звезды выступят на фестивале в зале "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мировые звезды выступят на III Московском летнем музыкальном фестивале "Зарядье", который пройдет с 2 июня по 6 июля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, за месяц в зале "Зарядье" выступят более 60 российских и иностранных коллективов, в том числе оркестры, хоры и хореографические группы. Для москвичей и туристов также подготовили масштабные оперные постановки.

Участники фестиваля – оперный певец Ильдар Абдразаков, дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и другие. Одной из ключевых тем станет 80-летие Победы в ВОВ.

Концерт "Память сердца" Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема состоится 21 июня. Для гостей прозвучат инструментальные аранжировки песен советских композиторов о войне.

Московский государственный симфонический оркестр подготовил программу "Опера и танго". Всех желающих ждет "Травиата" в постановке Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. Кроме того, запланировано выступление симфонического оркестра Государственного академического Большого театра.

В свою очередь, Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова представит литературно-музыкальную композицию "Лебединое озеро". Ознакомиться с расписанием выступлений и приобрести билеты можно на сайте концертного зала.

В Москве с 14 по 18 марта пройдет фестиваль "Триумф джаза". Худрук фестиваля Игорь Бутман рассказал, что мероприятие проводится уже на протяжении 25 лет.

Например, в день открытия на сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки выступит квартет Бутмана вместе с солисткой Fantine. Во втором отделении Бутман и актер Виктор Добронравов представят премьеру джазового спектакля "Петя и Волк".