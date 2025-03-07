Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Советский и российский исполнитель, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет заявил об огромном интересе к классической музыке в России. Об этом он рассказал в беседе с "Культурой Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Дирижер отметил, что его часто спрашивают об интересе россиян к классической музыке, который якобы пропадает. Однако, уточнил он, люди интересуются и ей, и академической, и аутентичной музыкой во всех городах страны. При этом на современных исполнителях лежит огромная ответственность по просвещению и обучению молодого поколения, добавил Башмет.

"Например, мама с папой или кто-то из них привели ребенка в первый раз в его жизни на концерт, а исполнитель, скажем, не успел прийти в себя, позаниматься – как-то так отыграл и дальше полетел", – обратил внимание артист.

Таким образом, подчеркнул дирижер, мир музыки может потерять будущего Шостаковича, Моцарта или Чайковского, так как после подобных концертов ребенок перестает проявлять интерес к исполнению и решает, что музыка не для него.

"Пока человек жив, классическая музыка не умрет", – подытожил Башмет.

Между тем в столичных детских школах искусств весной пройдет свыше 10 занятий проекта "Урок со звездой". С учениками уже успели встретиться дирижер Владимир Спиваков, народные художники России Никас Сафронов и Константин Петров. Кроме того, в феврале состоялась открытая репетиция Спивакова и мастер-класс от Петрова в детской художественной школе имени В. Ф. Стожарова.