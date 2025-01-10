Юрий Башмет рассказал о планах приема в школы искусств Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В планах столичных властей нет намерения уменьшать финансирование и штат сотрудников в детских школах искусств. Департамент культуры уже приступил к сбору информации для формирования плана набора на следующий год, сообщил Агентству "Москва" народный артист СССР, альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет.

По его словам, в последнее время в профессиональных кругах активно обсуждается вопрос о возможной реформе в московских ДШИ. При этом с каждым днем появляется все больше подробностей и слухов на эту тему.

"Для того чтобы понять, есть ли на самом деле реальные поводы для волнений, я решил обратиться напрямую в правительство Москвы, в чьем ведении находятся детские школы искусств. Спросил про все то, что сейчас так бурно обсуждается: сокращение с нового учебного года учителей, сокращения финансирования школ и их количества, сокращения количества учеников на специализированных программах и многое другое, спросил, одним словом, обо всем, что могло бы разрушить нашу известную на весь мир систему детского музыкального образования", – рассказал Башмет.

В департаменте приняли взвешенное решение: формирование плана набора на предстоящий учебный год должно основываться на информации, предоставленной самими школами, поскольку только они могут точно оценить потребность в учениках.

"Это стандартная процедура, которая происходит ежегодно. Обычно школы вносят свои предложения по будущему набору к апрелю", – уточнил артист.

В связи с беспокойством жителей столицы и большим количеством слухов ведомство приняло решение уделить особое внимание процедуре приема в этом году. С этой целью департамент уже направил во все детские школы искусств соответствующие запросы и заранее начал сбор информации. После этого и, учитывая потребности каждой школы, начнется подготовка к новому учебному году.

"Я продолжу следить за развитием ситуации, но повода не доверять тем людям из правительства Москвы, с кем я говорил, у меня нет. И хотел бы обратиться и к родителям, и к преподавателям, и к другим представителям сферы искусств: приятно видеть, что вы занимаете активную позицию по крайне важным для всех нас вопросам, но в сегодняшнее время разумнее доверять прежде всего официальной информации, а не слухам в интернете", – добавил Башмет.

С его слов, цель департамента – сохранить и укрепить мировое лидерство в области классической музыки и обеспечить гармоничное развитие детей. Поэтому ведомство в дальнейшем будет обсуждать стратегию развития и идеи по привлечению детей к образованию в области культуры с деятелями искусства.

Между тем Москва продолжает активное развитие детских школ искусств в соответствии с лучшими практиками. Рассматриваются дифференцированные подходы в обучении детей с учетом их запросов, планов и готовности уделять время занятиям, непрерывное творческое образование по системе "школа – колледж – вуз", развитие ДШИ с лучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения.