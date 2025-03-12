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Фестиваль "Триумф джаза" пройдет в Москве с 14 по 18 марта. Об этом рассказал основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

"Уже на протяжении 25 лет мы проводим этот масштабный джазовый фестиваль, который за это время видел почти всех ведущих джазовых исполнителей мира. И, конечно, очень приятно, поскольку поклонники нас поддерживают, фестиваль всегда собирает полные залы", – приводит слова Бутмана Агентство "Москва".

Руководитель фестиваля рассказал, что в день открытия, 14 марта, на сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки выступит квартет Бутмана совместно с солисткой Fantine. Кроме того, во втором отделении Бутман и актер Виктор Добронравов представят премьеру джазового спектакля "Петя и Волк".

На следующий день, 15 марта, пройдут выступления Алекса Хана и Ричи Гудса из Соединенных Штатов, а также трио Олега Бутмана, Варвары Убель и Игоря Бутмана совместно с Московским джазовым оркестром.

16 марта "Триумф джаза" перенесется в "МТС Live Холл", где Бутман выступит в сопровождении Московского джазового оркестра.

"Там мы сыграем большую, монументальную композицию, написанную Николаем Левинским на музыку Александра Бородина. В ее основе "Богатырская" симфония, а также музыка из оперы "Князь Игорь", – поделился руководитель фестиваля.

Между тем 15 и 16 марта в кинопарке "Москино" пройдут рыцарские турниры. Гости кинопарка смогут посетить турнир в грядущие выходные в рамках исторической реконструкции "Рыцарского турнира в Новгороде".

В декорации "Соборная площадь" в 11:00 пройдет парад с участием 50 реконструкторов. В 13:00 на поле боя проведут рыцарский турнир. Участники мероприятия продемонстрируют средневековые маневры в той же локации в 15:00.

