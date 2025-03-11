Лекции и показ фильмов состоятся на фестивале "Первозданная Россия" 14–16 марта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мероприятия, посвященные сохранению заповедных территорий, раздельному сбору мусора и птицам столичного региона, проведут для посетителей XII Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" 14–16 марта.

"Первозданная Россия" – это не только самая большая в Европе выставка фотографий природы, но и уникальные мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции, показы документальных фильмов и детская программа. К примеру, 14 марта на главной сцене состоится день Фонда "Заповедное посольство". Гостям расскажут, как специалисты сохраняют заповедные территории, поддерживают сотрудников заповедников и формируют сообщества единомышленников. Кроме того, зрители увидят новые фильмы о природе, а после показа смогут пообщаться с создателями. Также пройдут игры и мастер-классы, вдохновленные природой.

На 15 марта намечены мероприятия Государственного природоохранного центра и Фонда "Природа и люди" о разумном потреблении и переработке. Организаторы расскажут, как сделать привычным раздельный сбор мусора, не поссорившись с близкими, и познакомят с разнообразием бабочек и птиц, обитающих в Москве. Директор программы по сохранению биоразнообразия фонда Ирина Онуфреня познакомит с реликтовым подвидом голубого песца, а фотограф Наталия Полякова расскажет о живописных уголках России и создании уникальных кадров о красоте и силе природы. Кроме того, секреты своей работы приоткроют на лекциях представители Центра спасения медвежат-сирот и Центра изучения псовых "Хати".

А 16 марта на фестивале пройдут лекции и мастер-классы Зоологического музея МГУ. В частности, директор учреждения Михаил Калякин представит программу "Птицы Москвы и Подмосковья", в которой расскажет, сколько и каких птиц удалось зарегистрировать за 25 лет работы над проектом. Специалист по рукокрылым Сергей Крускоп поделится подробностями изучения летучих мышей, а научный сотрудник музея Екатерина Оболенская проведет лекцию – презентацию "Атласа распространения млекопитающих европейской части России". Также орнитолог Павел Смирнов расскажет о своем исследовании, посвященном вымершим и вероятно вымершим птицам позднего четвертичного периода.

Мероприятия фестиваля "Первозданная Россия" традиционно проходят в залах Союза художников России Западного крыла Новой Третьяковки. Более подробная информация обо всех событиях и приобретении билетов есть на официальном сайте проекта. Сам фестиваль завершится 30 марта.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору имени для самца альпаки из Московского зоопарка. Организаторы предложили шесть вариантов, среди которых – Инти, Пача и Куско.