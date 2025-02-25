В столице пройдет юбилейный фестиваль "Московская студенческая весна"

Фото: vk.com/studvesnamsk

В столице началась регистрация на участие в ежегодном фестивале "Московская студенческая весна", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что фестиваль объединит творческую молодежь города в 10-й раз. Учащиеся представят работы и номера по 13 направлениям, одно из которых посвящено 80-летию Победы в ВОВ. Студенты московских вузов продемонстрируют свои таланты в игре на музыкальных инструментах, съемке фильмов, театральном, танцевальном искусстве и других сферах.

С марта по апрель конкурсанты будут участвовать в нескольких отборочных турах. Соревноваться за звание лучших предстоит в таких номинациях, как графический дизайн, художественная фотография, музыкальный клип, документальный ролик и других.

Лауреатов объявят на гала-концерте в мае. Победители получат призы и право представить Москву на национальном уровне в рамках проекта "Российская студенческая весна".

В программу мероприятия также войдут музыкальный фестиваль, интенсив по организации творческих мероприятий, практические занятия по дизайну, актерскому мастерству, журналистике и другим направлениям. Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте.

Ранее подвели итоги городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы. Сияние Москвы". После отборочных испытаний 22 участника показали свои номера на площадке концертного зала "Москва".

По итогам конкурса титул "Мисс студенчество Москвы" получила Софья Брагина из Академии ГПС МЧС России, а титул "Мистер студенчество Москвы" – Амро Хамза из РУДН имени Патриса Лумумбы. Обоим победителям вручили ценные призы.