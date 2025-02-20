Студотряды Москвы приняли участие в акции "Снежный десант РСО. Десант Победы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные студенческие отряды приняли участие во Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО. Десант Победы", в рамках которой помогали семьям участников СВО, плели маскировочные сети, а также проводили встречи с ветеранами и мастер-классы для школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

"Помогать нуждающимся – это настоящее призвание, которое откликается в сердцах молодых жителей столицы", – сказала глава комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она отметила, что московские студенты уже не первый год участвуют в мероприятии, совершая множество добрых поступков.

За время акции два отряда ежедневно работали в Москве, а остальные отправились в другие области, включая Московскую, Тверскую, Владимирскую, Смоленскую, Тульскую, Калужскую и Краснодарский край.

Всего волонтеры сплели около 20 маскировочных сетей и связали несколько десятков теплых вещей для военнослужащих. Например, действующий на базе Московского городского педагогического университета отряд "Пламя" организовал субботник у госпиталя для ветеранов войн № 3. Там студенты очистили прилегающую территорию от срубленных деревьев.

Также столичные отряды дважды проводили мастер-классы по лепке из воздушного пластилина для людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальном доме "Обручевский". Еще юные москвичи побывали в социально-реабилитационном центре "Алтуфьево" и выступили перед его подопечными.

Еще несколько концертов были организованы в центре содействия семейному воспитанию "Вертикаль", а также в учреждении "Мой семейный центр "Согласие" перед ребятами, которые остались без попечения родителей.

Кроме того, студенты из столицы в рамках сотрудничества с благотворительным фондом "Дари еду" обеспечивали горячим питанием одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью и малоимущих. В регионах же они навещали пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны, которым помогали с уборкой квартир, ремонтом, а также с перемещением необходимых вещей для жителей сельских домов.

Вместе с тем для подопечных домов престарелых волонтеры провели военно-патриотические концерты и другие мероприятия. Например, отряд "Вихрь" из Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" организовал мастер-класс по дыхательной гимнастике.

Тем временем ребята из "Тайги", учащиеся в Российском государственном аграрном университете – Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, провели курс по скандинавской ходьбе.

В свою очередь, отряд "Притяжение", созданный на базе Московского политехнического университета, посетил дом матери и ребенка в деревне Колесниково Тверской области. Там студенты оказали помощь в обработке овощей, навели порядок в доме и на складе, а также провели увлекательные игры с детьми.

При этом во время акции "Снежный десант РСО" студотряды каждый год проводят различные мероприятия и для школьников. В этот список входят викторины, мастер-классы, концерты и профориентационные занятия. В этом сезоне ребята провели свыше 150 подобных мероприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московское региональное отделение российских студенческих отрядов (РСО) насчитывает свыше трех тысяч школьников и студентов. По словам мэра, они работают на мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах.

Причем количество участников движения увеличилось на 33% с 2022 года. На сегодняшний день функционируют более 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80 столичных образовательных организаций. Кроме того, в Москве был расширен список профессий, на которые могут обучиться участники студенческих отрядов, добавил он.