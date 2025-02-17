Собянин: в студотрядах Москвы состоят более трех тысяч студентов и школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День российских студенческих отрядов (РСО) отмечается 17 февраля. Московское региональное отделение РСО насчитывает свыше трех тысяч активных и целеустремленных школьников и студентов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, они работают на мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах.

Количество участников движения увеличилось на 33% с 2022 года. На сегодняшний день функционируют более 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80 столичных образовательных организаций. В Москве была расширен список профессий, на которые могут обучиться участники студенческих отрядов.

"Нашим ребятам предлагают попробовать себя вожатыми, проводниками, санитарами и медицинскими сестрами, археологами и реставраторами, зоотехниками и ветеринарами, а также в строительных профессиях", – рассказал Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что география работодателей простирается от Москвы до Камчатки и Севастополя, а также охватывает другие государства: Китай, Турцию и Белоруссию.

Собянин напомнил, что стать участником отрядов может любой московский студент или школьник в возрасте от 14 лет.

В конце декабря завершилась Московская молодежная антарктическая экспедиция. Школьники пробыли в экспедиции 21 день. Они преодолели шесть маршрутов, протяженность которых составила свыше 63 километров, изучили минерализацию и кислотность шести природных водоемов, а также взяли 96 проб.

Кроме того, столичные школьники смогут ежегодно ездить в экспедиции для изучения вулканов на разных континентах в рамках нового проекта "6 лет – 6 вулканов". В экспедициях школьники и студенты колледжей отберут пробы воздуха, почвы, воды и микроорганизмов.