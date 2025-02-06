Школьники из Москвы отправятся в экспедиции для изучения вулканов на континентах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники смогут ежегодно ездить в экспедиции для изучения вулканов на разных континентах в рамках нового проекта "6 лет – 6 вулканов". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время встречи с участниками первой Московской молодежной антарктической экспедиции, передает Агентство "Москва".

Вице-мэр отметила, что эта идея возникла на первой Московской молодежной антарктической экспедиции, во время которой 13 школьников и студентов колледжей посетили самый южный материк планеты. Теперь в рамках нового проекта команды смогут побывать в Мексике, Чили, Индонезии, Исландии, Африке, а также на Курильских островах.

В экспедициях школьники и студенты колледжей отберут пробы воздуха, почвы, воды и микроорганизмов. Эти образцы будут исследовать эксперты основных институтов РАН и Зоологического музея МГУ.

Также Ракова рассказала, что в этом году в пятый раз состоится Большая арктическая экспедиция – образовательный проект, в который входят квизы, конкурсы, квесты и спортивные мероприятия. Заммэра добавила, что на сегодняшний день туризмом в Москве занимаются примерно 80 тысяч школьников и студентов колледжей.

В конце декабря завершилась Московская молодежная антарктическая экспедиция. Школьники пробыли в экспедиции 21 день. Они преодолели шесть маршрутов, протяженность которых составила свыше 63 километров, изучили минерализацию и кислотность шести природных водоемов, а также взяли 96 проб.

Во время экспедиции ребята разделились на два отряда. Лагерь был оснащен солнечными батареями и генератором, которые обеспечивали его теплом и электричеством. На территории временной станции сделали две спальни, кухню, столовую, лекционный зал, лабораторию, офис для медиаслужбы и инженеров.

