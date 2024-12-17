Московские школьники и студенты вернулись из первой антарктической экспедиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская молодежная антарктическая экспедиция завершилась, ее участниками стали 13 школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Вот и подошел к концу первый поход юных москвичей в Антарктиду. Восемь школьников и пять студентов колледжей получили уникальный шанс не только увидеть самый загадочный континент, но и внести свой вклад в научные исследования. В этом году такая поездка состоялась впервые, раньше ребята ездили только в Арктику", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

По словам Раковой, ребята самостоятельно установили свой передвижной лагерь "Москва". Юные исследователи пробыли в экспедиции 21 день. Они преодолели шесть маршрутов, протяженность которых составила свыше 63 километров, изучили минерализацию и кислотность шести природных водоемов, а также взяли 96 проб.

Во время экспедиции ребята разделились на два отряда. Лагерь был оснащен солнечными батареями и генератором, которые обеспечивали его теплом и электричеством. На территории временной станции сделали две спальни, кухню, столовую, лекционный зал, лабораторию, офис для медиаслужбы и инженеров.

Исследования курировали специалисты профильных научных центров, в том числе Института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук (РАН), Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича и Объединенного института ядерных исследований, а также Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Путешествие юных исследователей проходило с 26 ноября. Школьники проводили научные исследования по заданию российских научно-исследовательских институтов, а студенты обеспечивали жизнедеятельность экспедиции, в частности, следили за здоровьем участников, отвечали за связь, готовили пищу и заботились о передвижном жилом модуле.

