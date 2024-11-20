13 московских учащихся отправятся в Антарктиду

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В Московскую молодежную антарктическую экспедицию направят 13 школьников и студентов колледжей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, в этом году поход в Антарктиду состоится впервые и по просьбе самих учащихся. Она отметила, что интерес среди молодежи оказался настолько высоким, что город решил увеличить количество участников до 13 человек. Первоначально речь шла об 11 участниках. В итоге финалистами стали восемь школьников и пять студентов колледжей.

"Поздравляю ребят и желаю удачи в их увлекательном путешествии. Это уникальная возможность не только увидеть Антарктиду, но и внести свой вклад в научные исследования, которые помогут лучше понять экосистему этого удивительного континента. Надеюсь, что каждый из участников вернется с новыми знаниями и вдохновением, которое они смогут передать своим сверстникам", – заявила вице-мэр.

Ракова рассказала, что участников экспедиции разделят на два отряда. В первый попадут школьники, которые будут проводить научные исследования по заданию российских научно-исследовательских институтов. К примеру, они изучат состояние льда и снега на предмет загрязнений, исследуют состояние атмосферы и понаблюдают за животными около станции "Прогресс".

Во втрой отряд войдут студенты. Они будут обеспечивать жизнедеятельность экспедиции, в частности, следить за здоровьем участников, отвечать за связь, готовить пищу и заботиться о передвижном жилом модуле. Кроме того, всех участников задействуют в съемках экспедиции – они будут вести постоянную видеотрансляцию с места событий.

Путешествие стартует 26 ноября и продлится до 14 декабря. Оно пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых". Руководителями станут путешественник, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро и победитель конкурса "Педагог года Москвы", руководитель исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике кандидат биологических наук Иван Смирнов.

Ранее Ракова сообщала, что из более чем 32 тысяч школьников и студентов колледжей в финальный этап прошли всего 50 человек. Они продемонстрировали, насколько хорошо справляются с трудностями в природных условиях и работают в команде. Отбор участников состоял из пяти этапов. На финальном состоялись учебно-тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода в Московской области.