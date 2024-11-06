Отбор в молодежную антарктическую экспедицию завершился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подвели итоги последнего этапа отбора участников молодежной антарктической экспедиции, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ежегодно юные москвичи отправляются в экспедицию по труднодоступным территориям Арктики, а в этом году по просьбе ребят впервые состоится поход в Антарктиду", – отметила вице-мэр.

По ее словам, из более чем 32 тысяч школьников и студентов колледжей в финальный этап прошли всего 50 человек. Они продемонстрировали, насколько хорошо справляются с трудностями в природных условиях и работают в команде. Всего 11 финалистов отправятся в Антарктиду, уточнила Ракова.

Отбор участников состоял из пяти этапов. На финальном состоялись учебно-тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода в Московской области.

Школьники отправятся в Московскую молодежную антарктическую экспедицию в конце ноября. Она позволит ребятам посетить самый недоступный континент Земли. На протяжении недели они будут проводить исследования на станции "Прогресс".

Экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых".