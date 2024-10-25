Более 32 тысяч московских школьников написали Антарктический диктант

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоялся Антарктический диктант, ставший начальным этапом отбора школьников и студентов колледжей в Московскую молодежную антарктическую экспедицию. Всего в диктанте поучаствовали свыше 32 тысяч юных москвичей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Антарктический диктант прошел на сайте центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий". Участники ответили на 20 вопросов с предложенными вариантами и еще на 10, где нужно было дать развернутое пояснение.

Ребята смогли проверить свои знания о самом холодном материке Земли, отвечая на вопросы о его истории, животном и растительном мире, экологии, аэродромах и научных станциях. Они также получили представление о том, с чем будут работать участники похода. Участников экспедиции в Антарктиду определят по итогам пяти отборочных этапов, рассказали в департаменте образования и науки столицы.

Помимо диктанта, ребятам предстоит принять участие в приключенческой гонке и видеоэссе. Кроме того, школьникам нужно будет защитить научный проект, а студентам колледжей – принять участие в конкурсе профессионального мастерства. Наконец, финальным этапом станут учебно-тренировочные сборы.

Десять столичных учеников школ и студентов колледжей отправятся в Московскую молодежную антарктическую экспедицию в конце ноября. Новая экспедиция позволит ребятам посетить самый недоступный континент Земли. На протяжении недели они будут проводить исследования на станции "Прогресс". Экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых".