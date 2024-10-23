Московские школьники приглашены на Дни открытых дверей в столичные вузы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дни открытых дверей в московских вузах пройдут в новом формате. В рамках проекта "Один день в университете" учащиеся 9–11-х классов смогут посетить высшие учебные заведения и познакомиться с особенностями обучения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Приняв участие в проекте, школьники смогут почувствовать атмосферу вуза и прожить день студента, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

"Школьникам будет доступно 60 высших учебных заведений, в которых можно познакомиться более чем с 400 специальностями. Вместе с родителями они посетят интерактивные экскурсии, консультации педагогов, лекции работодателей-партнеров и встречи с выпускниками", – добавили в департаменте.

Ожидается, что в проекте "Один день в университете" примут участие свыше 100 тысяч старшеклассников.

Образовательные учреждения в формате презентации расскажут гостям о научной и культурной жизни вуза, факультетах, специальностях и кафедрах. Школьников также познакомят с молодежными движениями, клубами по интересам, театральными сообществами и спортивными объединениями.

Старшеклассники смогут погрузиться в студенческую жизнь и пройтись по коридорам зданий на интерактивных экскурсиях. Они увидят библиотеки, столовые, коворкинги, лаборатории и прочие помещения вузов.

Кроме того, посетители послушают лекции работодателей-партнеров о трудоустройстве и прохождении практики, а также познакомятся с успешными историями выпускников.

В проекте участвуют Российский университет дружбы народов, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский университет "МЭИ" и многие другие вузы. Мероприятие организовано московским департаментом образования и науки. Принять участие в нем можно до конца ноября.

Кроме того, школьники в рамках еще одного московского проекта смогут принять участие в турах по университетам. Благодаря этому учащиеся узнают о профилях обучения и подготовки, а также познакомятся с учебной и внеучебной жизнью вузов.

Так, в рамках посещения РНИМУ имени Н. И. Пирогова школьникам расскажут о том, как сегодня в медицине используются инновации, увидят современные роботизированные симуляторы и попробуют поработать с диагностическим и хирургическим оборудованием.

Между тем московские школы входят в пятерку лучших в мире и уступают лишь китайским. Обеспечение качественного образования для всех жителей города – один из главных приоритетов столичных властей. Для этого в городе была проведена масштабная реструктуризация образовательной системы.