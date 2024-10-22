Команды 30 московских вузов поборются за звание лучшей в "Лиге универов"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Гранд-финал "Лиги универов" в Москве запланирован на 25 октября, он должен состояться в спортивном зале "Дружба". Участие в нем примут 300 студентов из 30 вузов столицы. Мероприятие пройдет под девизом "Время побеждать", передает портал мэра и правительства Москвы.

Команды, которым удалось стать лучшими по итогам отборочных туров, продемонстрируют свои навыки в ходе спортивных и интеллектуальных испытаний. Поддерживать их будут более 1,5 тысячи зрителей. В ходе этих соревнований определится чемпион "Лиги универов – 2024".

"В 2024 году по запросу молодежи Москвы событие проходит в совершенно новом формате – это целая "Лига универов", которая дала возможность объединить как можно больше студентов города. В этом году проект включал в себя три отборочных этапа, где каждый состоял из серии различных испытаний на силу, скорость, выносливость и смекалку", – приводит портал слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой.

Гранд-финал будет разделен на три этапа: интеллектуальный, тематический и спортивный. На первом из них студенты должны будут применить свои навыки в интеллектуальном баскетболе. В ходе тематического раунда участники должны будут создать мультфильм о своем вузе, используя метод покадровой анимации. Для них будет проведен инструктаж, после чего они распределят роли в команде. Им придется назначить сценариста, режиссера, художника-постановщика, оператора и звукорежиссера.

Спортивный этап будет проведен в формате командного забега-эстафеты с полосой препятствий. Студенты должны будут пройти девять испытаний, в ходе которых они смогут продемонстрировать свою силу и ловкость.

Вместе с тем в качестве дополнительных соревнований на площадке финала будут проводиться медиамарафон и битвы талисманов, капитанов и болельщиков, которым представится возможность поддержать команду своего вуза. Для этого им необходимо пройти предварительную регистрацию на портале "Молодежь Москвы".

Представители 60 вузов прошли жеребьевку и распределение на отборочные этапы в конце 2023 года. Это произошло в рамках зимнего фестиваля "Молодежь Москвы". После этого 20 команд принимали участие в каждом из этапов. Стать участником гранд-финала "Лиги универов" могли команды, вошедшие в десятку лучших своего отборочного тура.

Первый этап этих соревнований получил название "СтудГонка" и был организован в рамках Дней студенчества в молодежной столице России. Ко Дню космонавтики в городе состоялся второй отборочный тур "КосмоГонка", а заключительный отборочный этап "Большая гонка большой страны" было решено приурочить ко Дню России.

Вместе с тем 26 октября в Москве начнется осенний фестиваль колледжей для девятиклассников и их родителей. За неделю москвичи увидят высокотехнологичные мастерские, лаборатории городских колледжей. Также появится возможность посетить танцевальные флешмобы, диджей-сеты, мастер-классы, фотовыставку достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.