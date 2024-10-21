Заммэра Ракова: 26 октября в Москве стартует осенний фестиваль колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осенний фестиваль колледжей для девятиклассников и их родителей начнется в Москве 26 октября и завершится 2 ноября, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Первые дни фестиваля пройдут в Московском дворце пионеров, где состоится презентация 48 колледжей столицы и пройдет профориентационное тестирование", – отметила вице-мэр.

По словам Раковой, у школьников и их родителей будет возможность познакомиться с вариантами среднего профессионального образования. За неделю москвичи увидят высокотехнологичные мастерские, лаборатории городских колледжей. Также появится возможность посетить танцевальные флешмобы, диджей-сеты, мастер-классы, фотовыставку достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.

Заммэра добавила, что ученики и их родители смогут сделать свой выбор в пользу наиболее перспективной профессии. Зарегистрироваться можно на сайте.

Между тем следующим этапом, после обучения в колледже, станут стажировки. Так, центр "Профессии будущего" предлагает выпускникам городских колледжей свыше 2 тысяч вариантов стажировок, которые будут оплачены. За последнее время в центре стало на 20% больше оплачиваемых стажировок, по итогам которых студентов ждет не только освоение востребованной профессии, но и гарантированное трудоустройство.

