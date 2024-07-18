Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В школах искусств и других творческих образовательных учреждениях Москвы обучается примерно 100 тысяч детей, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

В прошедшем учебном году ученики таких школ и колледжей выступали на более чем 20 различных зарубежных площадках. Они выезжали в Китай, ОАЭ, Бельгию, Сербию, Андорру, Нидерланды, Германию, США и страны СНГ.

В Москве дети могут побороться за гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. По словам Собянина, молодежь соревнуется в 34 номинациях, включая фортепиано, оркестр, ансамбль и хоровое пение, живопись, орган и клавесин, театральное искусство, классическую, народную и современную хореографию и многие другие. Недавно город увеличил грантовый фонд практически в четыре раза – до 12,37 миллиона рублей.

Мэр также рассказал, что в этом году на конкурс подали более 2,5 тысячи заявок на участие от отдельных исполнителей и творческих коллективов. Ребята прошли строгий отбор жюри, в которое входят известные деятели искусства.

В первом туре участников отбирали на основе видеозаписей выступлений. Во втором туре проходили очные прослушивания в стенах образовательных учреждений. На третьем и последнем туре на известных городских площадках проходили открытые выступления и выставки.

Собянин рассказал о некоторых молодых талантах, получивших гранты Мэра Москвы в 2024 году. Так, обладателем Гран-при и лауреатом I степени в номинации "Оркестровые струнные инструменты" среди студентов профессиональных образовательных организаций стал 16-летний виолончелист Тихон Евланов.

Баянист Карим Гайнуллин победил в номинации "Клавишные народные инструменты". В номинации "Духовые инструменты" выиграла студентка МГКМИ имени Ф. Шопена Алиса Шишкова.

Мария Белугина победила в номинации "Народный танец". Это уже ее вторая победа в этом конкурсе. В 2022 году она заняла первое место в номинации "Классическая хореография".

Варвара Москвина участвовала в конкурсе в пятый раз. В этом году она выступила в сольной номинации "Ударные инструменты", завоевав первое место. Кроме того, дуэт Варвары Москвиной и Ивана Лукинского получил второе место в номинации "Ансамбль".

Ранее Собянин рассказал, что город подготовил для тех юных москвичей, которым предстоит провести остаток летних каникул в столице, множество активностей. Так, в ландшафтном парке "Митино" открыта Школа юного археолога.