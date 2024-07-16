Уже 6 тысяч москвичей получили баллы акции "Активное лето"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" оценили шесть тысяч москвичей, за это они получили по 300 городских баллов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Присоединиться к акции могут зарегистрированные участники проекта "Активный гражданин" со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Для этого им надо посетить любую площадку фестиваля и дать оценку мероприятию, которое на ней прошло, по шкале от одного до пяти, отсканировав QR-код на информационной стойке.

Розыгрыши городских баллов проводятся каждую неделю. Победителей определяет генератор случайных чисел. Их список публикуется каждый понедельник на странице проекта. До конца сезона запланировано еще восемь розыгрышей, победить можно несколько раз.

Более 500 тысяч человек посетили страницу фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" за месяц с момента его начала. Пользователи могут посмотреть актуальную информацию о мероприятиях в городе.

Наиболее популярными программами на странице проекта стали культурные и спортивные, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. За июнь все разделы портала посетили свыше 1,5 миллиона раз. Чаще всего пользователи интересовались мастер-классами по рисованию и танцам, пленэрами, поэтическими встречами, выставками, спектаклями, лекциями по истории и литературе.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит более чем на 600 площадках и продлится в Москве до 8 сентября.